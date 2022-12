Rijkste Nederlanders kwarteeuw langer gezond dan armste

De meest welvarende mensen in Nederland leven gemiddeld ongeveer een kwarteeuw langer in goede gezondheid dan de armste inwoners. Dat grote verschil tussen arm en rijk komt naar voren in cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten bracht. Voor mannen is het verschil 25 jaar, voor vrouwen 23 jaar.

Het CBS heeft in het onderzoek zowel vermogen als inkomen meegenomen. Mensen uit de 20 procent die er financieel het warmst bij zit, worden beduidend ouder dan de onderste 20 procent. Bij mannen scheelt dat 9 jaar, bij vrouwen 8 jaar. Mensen uit de lagere ‘welvaartsgroepen’, zoals het CBS het noemt, leven gemiddeld veel meer jaren met gezondheidsproblemen dan mensen die meer geld hebben.

Forse uitschieters

Volgens de berekeningen van het CBS is de levensverwachting voor jongens die vorig jaar zijn geboren 80 jaar en voor meisjes 83 jaar. Als inkomen en vermogen buiten beschouwing blijven, kan de gemiddelde Nederlander rekenen op 65 jaren in goede gezondheid. In werkelijkheid zijn er dus forse uitschieters omhoog en omlaag.

Vermogen

Het CBS deed tien jaar geleden een soortgelijk onderzoek. Een verschil is wel dat toen alleen naar inkomen werd gekeken en niet naar vermogen. De uitkomst was destijds dat mensen uit de hoogste inkomensgroepen gemiddeld 18 jaar langer in goede gezondheid bleven dan mensen uit de laagste inkomensgroepen. (ANP)