Rijndam Revalidatie opent ‘post-ic afdeling’ voor coronapatiënten

Coronapatiënten die een langdurig verblijf op een ic-afdeling overleven, hebben vaak intensieve revalidatie nodig om te kunnen herstellen. Deze patiënten zijn verzwakt, en hebben vaak te maken met fysieke, cognitieve en psychische problemen, wat ook wel het Post Intensive Care Syndroom genoemd wordt.

Twee voordelen

De post-ic afdeling levert twee voordelen op. Ten eerste worden de ziekenhuizen in de regio ontlast, doordat Rijndam de coronapatiënten over te nemen na een ic-opname, en ten tweede kunnen patiënten eerder revalideren wat hun kans op herstel vergroot, vertelt Rijndam-bestuurder Bertjo Renzenbrink tegen De Havenloods. “Zowel COVID-19 als een opname op een IC hebben grote impact op patiënten en hun families. Het snel starten bij deze patiënten met hun revalidatie, vergroot de kans op het herstel en vermindert de kans op complicaties. Bij Rijndam zijn we ervaren in het behandelen van het Post Intensive Care Syndroom. We hebben de expertise in huis om met intensieve herstelprogramma’s in te springen op deze complexe zorgvragen.”

Behandeltraject

Het behandeltraject bestaat uit intensieve fysieke en ergotherapie om patiënten leren om te gaan met fysieke beperkingen. Daarnaast is er binnen het programma aandacht voor de cognitieve gevolgen en psychosociale problematiek als gevolg van de ic-opname. Ook behandelt het revalidatiecentrum eventuele voedingsproblematiek en slikklachten. Een team bestaande uit onder andere revalidatieartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en ademhalingstherapeuten, levert 25/7 zorg.