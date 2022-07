Rijnmond Dokters benoemt drie nieuwe leden raad van commissarissen

De organisatie is per 1 januari ontstaan uit een samenwerking met verschillende zorggroepen en gezondheidscentra uit de regio. Rijnmond Dokters ondersteunt huisartsen op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, ggz, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg en ict.

Tweede Kamer

Vermeij is oud-wethouder economie en wijken in Rotterdam. Zij heeft namens de gemeente zitting in diverse bestuurlijke overleggen en brengt ervaring in op meerdere fronten. Eerder was zij bestuurder bij Pensioenfonds PME en lid van de Tweede Kamer.

Quik is sinds 2014 voorzitter van de raad van bestuur van Koraal, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en speciaal onderwijs. Hiernaast is hij onder andere lid van de raad van commissarissen van SBOH (werkgever van huisartsen in opleiding). Van der Veer is werkzaam als directeur ondersteunende diensten bij Surplus (VVT en Welzijn). Hiervoor werkte hij onder meer als directeur bij ggz-organisatie Yulius en verrichtte hij meerdere interim- en adviesopdrachten.