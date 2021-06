Rijnstate bouwt dependance

Rijnstate, Unica Building projects en Bouwbedrijf Berghege Heerkens hebben een overeenkomst ondertekend voor een dependance in Elst, iets ten zuiden van Arnhem. Snel na het afgeven van de omgevingsvergunning op 15 juni kan begonnen worden met de werkzaamheden.

Rijnstate Elst wordt de locatie voor onder andere specialismen als dermatologie, oogheelkunde en Vitalys (de kliniek tegen overgewicht). Ook het Pijncentrum krijgt er een plek. In deze locatie ligt het accent op digitale contacten en het One-Stop-Shop-principe: tijdens het spreekuur vindt in één afspraak het eerste gesprek, het onderzoek en in sommige gevallen ook de behandeling plaats.

Voor de bouw van de ziekenhuisvoorziening wordt ingezet op een duurzame en gasloze energieoplossing. Tom Bongers, directeur Bouwbedrijf Berghege: “Met het toepassen van waterstof voor energieopwekking, het gebruik van energieopslag en hernieuwbare energie gaan we ervoor de ziekenhuisvoorziening geheel CO2-neutraal te maken. Innovatie en procesoptimalisatie staan daarbij centraal.”

In het eerste kwartaal van 2023 moet de nieuwe ziekenhuisvoorziening van Rijnstate een feit zijn.