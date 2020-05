Rijnstate communiceert in principe alleen nog maar digitaal met patiënten

Vanaf vrijdag 15 mei communiceert Rijnstate bij voorkeur digitaal met patiënten. Via het patiëntenportaal Mijn Rijnstate kunnen patiënten volgens het ziekenhuis steeds meer de regie krijgen over hun eigen medische dossier. Daarom vraagt Rijnstate actief aan patiënten of zij geen post meer willen ontvangen.

“We sturen nog veel post, maar dat is lang niet altijd meer nodig, Patiënten kunnen bijna alles terugvinden op het patiëntenportaal”, aldus Suzanne Vermeulen, projectleider doorontwikkeling Mijn Rijnstate. “Inmiddels logt maandelijks al meer dan 50 procent van onze patiënten met een afspraak in. Met deze extra aandacht wordt de drempel naar het daadwerkelijke gebruik hopelijk verlaagd en kan de papieren post achterwege gelaten worden.”

Digitaal vaardig

Rijnstate zegt te begrijpen dat de overgang van post naar digitaal niet voor iedereen eenvoudig is. “Daarom vragen we de patiënten persoonlijk of ze in staat zijn Mijn Rijnstate te gebruiken. Is een patiënt digitaal vaardig, dan staat er een icoon van een laptop bij de persoonsgegevens van de patiënt. Wil de patiënt toch liever post ontvangen, dan staat er een enveloppe. Door het icoon is dus voor iedereen direct zichtbaar welke voorkeur de patiënt heeft. Dit is een vervolgstap van onze digitale strategie om binnen 5 jaar alle zorgtrajecten digitaal te kunnen ondersteunen.”

Als er nog geen icoon bij de persoonsgegevens staat, vraagt Rijnstate zelf ook actief of de patiënt ermee akkoord gaat om geen post meer te ontvangen.