Rijnstate en Isala krijgen desinfectierobot van Europese Commissie

Met deze snellere manier van reinigen, komen er eerder kamers beschikbaar voor nieuwe patiënten. Tevens kunnen andere ziekenhuisinfecties worden voorkomen met de inzet van de robots.

Cruciaal belang

De robots zijn een onderdeel van het EU-programma om EU-lidstaten te ondersteunen in hun strijd tegen het coronavirus. Sebastiaan de Beer, hoofd facilitair bedrijf Rijnstate, laat weten erg blij te zijn met de komst van de desinfectie-robot. “De afgelopen periode heeft wereldwijd laten zien dat het tegengaan van verspreidingen van bacteriën en/of virussen, zoals Covid-19, van cruciaal belang is voor onze gezondheid. Als bewezen desinfectiemethode zal UV-C van toegevoegde waarde zijn.”

Eerste stap naar robotisering

Justin Eilander, operationeel leidinggevende desinfectieteam Isala, vult aan. “Wij zijn heel blij met de komst van de robot. Naast H2O2 desinfectie krijgt ons desinfectieteam nu de beschikking over UV-C desinfectie. Dat we met de UVD de eerste stap naar robotisering in de schoonmaak hebben gezet binnen Isala en Rijnstate, geeft het voor mij een extra dimensie.”

Inzicht en versnelling

Beide ziekenhuizen maken onderdeel uit van het mProve-netwerk – een samenwerking van zeven innovatieve topklinische ziekenhuizen. De samenwerking tussen beide ziekenhuizen kwam snel tot stand, vertelt coördinator innovatie bij mProve Jos Knaapen: “Nadat we bericht kregen van de Europese Commissie is meteen contact gezocht met de ziekenhuizen in ons samenwerkingsverband, deze samenwerking kan voor alle mProve-ziekenhuizen inzicht en versnelling zorgen.”