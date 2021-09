Rijnstate: mogelijk alleen ingeënt personeel bij kwetsbare patiënt

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem overweegt om alleen gevaccineerd personeel te laten werken op afdelingen waar de meest kwetsbare patiënten liggen, zegt bestuurder van het ziekenhuis Hans Schoo na berichtgeving van de NOS. “Wij overwegen voor onze meest kwetsbare patiënten om deze positie in te nemen om te zorgen dat zij veilig zijn en blijven”, aldus Schoo.

Naar schatting is 90 procent van het personeel van Rijnstate gevaccineerd. Maar zonder inzicht welke personeelsleden wel of niet gevaccineerd zijn, is het lastig om kwetsbare patiënten optimaal te beschermen tegen het virus, denkt Schoo.

Schoo benadrukt dat het ziekenhuis niet zal kijken naar de vaccinatiestatus van medewerkers zolang dat wettelijk niet is toegestaan, zoals nu het geval is. “Maar het OMT adviseert het kabinet wel om te kijken of aan personeel gevraagd kan worden of zij gevaccineerd zijn. Die oproep doe ik ook aan de minister van Volksgezondheid”, zegt Schoo.

Advies en wetgeving

De komende weken zal het ziekenhuis een zogenoemd “moreel beraad” over de vaccinatiekwestie voeren, met personeel, patiënten en bestuurders. Uit dit beraad, geleid door een ethica, volgt een advies aan het bestuur, maar een besluit hierover zullen zij dan nog niet nemen. “Mijn handen blijven gewoon gebonden aan de wet”, zegt Schoo.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde het vrijdag in sommige omstandigheden “denkbaar dat werkgevers hun personeel vragen om met een coronatoegangsbewijs aan te tonen dat zij gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, recent negatief zijn getest of al een infectie hebben doorgemaakt”. De Jonge is met de zorgsector in gesprek over wat op dat terrein al mogelijk is onder de huidige wetgeving. (ANP)