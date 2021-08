Rijnstate onderzoekt meerwaarde van robot James

Op het Kindercentrum en de afdeling Geriatrie van ziekenhuis Rijnstate is sinds kort robot James te vinden. Het ziekenhuis zet de robot in om te onderzoeken of en hoe robotica echt van meerwaarde kan zijn.

James is een zogeheten humanoid, een robot die min of meer op een mens lijkt. De robot heeft interactie met de patiënten en is vooral bedoeld voor afleiding en ontspanning. Zo kan James apps als Spotify en YouTube aanbieden en suggesties doen voor een activiteit. Daarnaast kan de robot kinderen terugbrengen naar hun kamer en zogeheten ‘dwalende patiënten’ helpen terug te gaan naar de afdeling.

Maatwerk

“Er is heel veel mogelijk”, zegt Jerry de Haan-Stolte, teamleider Facilitair Bedrijf. “Wij hebben nauw overleg met de afdelingen waar James gaat helpen en kunnen bij het programmeren voor maatwerk zorgen. Het aanbod voor kinderen is natuurlijk iets anders dan voor ouderen, hoewel er ook interessante overeenkomsten kunnen zijn voor enkele toepassingen. Binnen Rijnstate zetten we robotica in daar waar de technologie écht een verschil maakt. We onderzoeken deze zomer of dat met een humanoid robot, zoals James, op deze afdelingen het geval is.”