Rijnstate schrijft zwarte cijfers na zwaar jaar

Ondanks de gevolgen van de coronapandemie en de druk die de inhaalzorg op de organisatie legt, is Rijnstate erin geslaagd ruim 2 procent meer patiënten te behandelen dan was begroot. Mede hierdoor schrijft het ziekenhuis over 2021 een positief resultaat van ruim 8 miljoen euro op een omzet van 543 miljoen euro.

“Ik ben erg blij met dit resultaat,” zegt Wim van Harten voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. “Het stelt ons in staat om onze ambities verder vorm en inhoud te geven. Zoals de uitvoering van ons investeringsprogramma (nieuwbouw ziekenhuisvoorziening in Elst), de digitale strategie en het leveren van uitgestelde zorg.”

Financiële compensatie

Voor de geleverde covidzorg heeft Rijnstate financiële compensatie ontvangen zoals van de zorgverzekeraars, maar heeft geen beroep hoeven doen op de zogenaamde hardheidsclausule.

Van Harten is trots zijn medewerkers. “Het was opnieuw een zwaar jaar voor iedereen. Wij hebben laten zien dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de coronazorg en overige patiënten goed weten in te vullen. Als je dan deze cijfers mag presenteren, geeft dat veel vertrouwen voor de toekomst.”