Rijnstate start onderzoek naar arts die zelf doneerde aan spermabank

Een Rijnstate-arts heeft wensmoeders in de jaren tachtig vermoedelijk met zijn eigen sperma geïnsemineerd. Dat meldt het ziekenhuis. Rijnstate stelt daarom een onafhankelijk onderzoek in en heeft een melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In 2015 kwamen misstanden in Rijnstate aan het licht. Zo bleek de administratie van de semenbank niet op orde was en dat er in een aantal gevallen sprake was van een overschrijding van het maximum aantal toegestane nakomelingen per donor. “Toen dit bekend werd, heeft Rijnstate ook onafhankelijk onderzoek laten doen en alle administratie en protocollen op orde gebracht”, aldus het ziekenhuis. “De IGJ heeft geconstateerd dat Rijnstate de zaak goed heeft onderzocht en voldoende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.”

Openheid van zaken

Eerder ontkende de arts dat hij zijn eigen sperma zou hebben gebruikt, stelt Rijnstate. Afgelopen donderdag kwam daar verandering in. Het ziekenhuis meldt dat de arts – die niet meer werkzaam is binnen Rijnstate – ‘nu wel openheid van zaken geeft’.

Daarom laat het ziekenhuis in Elst en Arnhem opnieuw onafhankelijk onderzoek doen om alle vragen die leven, beantwoord te krijgen. “Zo is het nog onbekend om hoeveel eventuele nakomelingen het gaat of in welke tijdsperiode de arts als donor actief is geweest.” De antwoorden wil Rijnstate delen met betrokkenen. Het ziekenhuis heeft een melding gemaakt bij de inspectie en beraamt zich op vervolgstappen.