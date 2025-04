Inspectie legt cliëntenstop op aan De Hoeve in Herveld

De Hoeve moet binnen vier maanden voldoen aan de normen voor goede en veilige jeugdhulp. Tot die tijd mag De Hoeve geen nieuwe jeugdigen meer in zorg nemen.

De Hoeve is een kleinschalig begeleid woonhuis voor jeugdigen met complexe problematiek. Volgens de Inspectie vertoont de jeugdhulp ernstige tekortkomingen. Daarom heeft de Inspectie de zorgorganisatie een aanwijzing gegeven.

Veiligheidsrisico’s

Al sinds 2021 voert de inspectie toezicht uit bij De Hoeve en nog steeds is de jeugdhulp niet op orde. Vooral omdat De Hoeve uitsluitend niet-geregistreerde en deels ongekwalificeerde begeleiders inzet, zonder de juiste diploma’s. Dit in combinatie met de ernst en complexiteit van de hulpvraag maakt dat de inspectie zich zorgen maakt over de veiligheid van de jeugdigen die verblijven bij De Hoeve.

Jeugdhulp

De Hoeve moet uiterlijk 13 maart 2025 voldoen aan de normen uit de aanwijzing. Tot die tijd mag de Hoeve geen nieuwe jeugdigen met een indicatie op grond van de Jeugdwet aannemen. Als De Hoeve niet op tijd aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Bezwaar

De inspectie maakt het inspectierapport van december 2024 en de aanwijzing nu pas openbaar omdat De Hoeve bij de rechtbank een voorlopige voorziening vroeg tegen de aanwijzing en de openbaarmaking hiervan. De rechter heeft echter het verzoek om de opschorting van de aanwijzing en de openbaarmaking niet toegekend.