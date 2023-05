Rijnstate start verbouwing

Afgelopen weekend is de voorbereiding op de verbouwing aan de hoofdingang van het ziekenhuis gestart. Er wordt een tijdelijke entree gemaakt. “Vanaf begin september wordt de tijdelijke entree in gebruik genomen en sluiten we de hoofdingang af om de daadwerkelijke verbouwing te beginnen”, aldus het ziekenhuis.

Reeks verbouwingen

De aanpassing van de hoofdentree is het begin van een flinke reeks verbouwingen aan het ziekenhuis in Arnhem-Noord. Tot en met 2030 wordt het buitengebied onder handen genomen, worden het Atrium (de centrale hal), de poliklinieken en een aantal verpleegafdelingen verbouwd en breidt de afdeling Radiologie uit.

Rijnstate wil met de verbouwing haar vastgoed verduurzamen. Daarom heeft het ziekenhuis partners gekozen die duurzaam bouwen. “Voor de bouw van de nieuwe entree is gekozen voor duurzame materialen zoals hout, dat op een andere plek in ons land wordt terug geplant”, meldt Rijnstate. De entree wordt circulair vervaardigd, zodat, indien nodig, de hele ingang zonder restafval hergebruikt kan worden.