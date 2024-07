RINO Amsterdam op longlist kwakzalversprijs 2024

RINO Amsterdam is genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024, een onderscheiding voor individuen of instituten die kwakzalverij bevorderen, zonder zelf kwakzalverij te bedrijven. RINO Amsterdam krijgt de nominatie omdat zij tegen een hoge prijs Single Session Therapy (SST) aanbieden. Volgens de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is deze behandeling ‘psychokwakzalverij’.

De longlist is samengesteld door het bestuur van de VtdK. Andere genomineerden zijn RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie. De winnaar wordt op 5 oktober bekend gemaakt, op het Jaarsymposium van de VtdK in Amsterdam.

RINO Amsterdam

RINO Amsterdam biedt opleidingen aan GGZ-professionals met het doel de kwaliteit van het professioneel functioneren van dergelijke hulpverleners te verhogen. Een van de cursussen die de RINO geeft is de Single Session Therapy (SST).

De psychologenvereniging NIP en de psychotherapeutenvereniging NVP kwalificeren deze therapie als een niet-reguliere behandeling, als niet meer dan een coachingsgesprek, waaraan echter niet-onderbouwde claims worden gehangen. Na één consult zou de klacht, het symptoom, of de vraag zijn afgedaan. Elke sessie wordt overigens als een complete behandeling geoormerkt en gedeclareerd bij de client. De behandelwijze wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars, zelfs niet via de aanvullende verzekeringen.

Psychokwakzalverij

Volgens de VtdK is SST psychokwakzalverij. De desbetreffende cursus wordt bovendien gegeven door twee niet BIG-geregistreerde basispsychologen, Helen van Empel en Ilonka Hanneman.

RINO Amsterdam beveelt deze cursus aan: “Gebruik het beste uit je therapeutische toolkit om je cliënt in 1 sessie vooruit te helpen. De tweedaagse cursus, op 10 en 24 oktober, is uitverkocht, wat betekent dat er genoeg mensen die er 595 euro voor over hebben.”

“De deelnemers betalen veel geld voor een kwakcursus die wordt gegeven door docenten zonder een erkende opleiding in de psychotherapie. Voor ons een goede reden om de RINO Amsterdam te nomineren voor de Meester Kackadorisprijs 2024,” schrijft de VtdK. Ook de RINO-groep in Utrecht geeft intussen deze cursus. RINO Amsterdam schrijft dat zij de eerste in Nederland zijn waardoor zij de nominatie verdienen.”

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie is voor de tweede keer genomineerd. Het ministerie werkt voor de mentale gezondheid van zijn personeel samen met BaseQamp, een commercieel bedrijf dat gebruikmaakt van alternatieve behandelingen, zoals de omstreden Wim Hof-methode.

De aan BaseQamp gelieerde artsen vinden ‘westerse medicijnen ontoereikend’. Een psycholoog biedt daarbij zonder de benodigde BIG- en EMDR-registratie of academische opleiding, traumatherapie (EMDR) aan.