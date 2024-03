RINO Groep en 113 Zelfmoordpreventie gaan ggz-professionals trainen

Gemiddeld sterven vijf mensen elke dag door suïcide in Nederland. Sinds 2022 werken RINO Groep en 113 Zelfmoordpreventie aan het doorbreken van het taboe rond suïcide en het aanbieden van ondersteuning.

Training ggz

Afgelopen woensdag ondertekenden de bestuurders van RINO Groep en 113 Zelfmoordpreventie een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar. De partijen willen zoveel mogelijk mensen trainen via de gatekeepertraining; een landelijke cursus die helpt om adequaat om te gaan met (mogelijk) suïcidale gedachten. In 2023 hebben ruim 3.100 mensen deelgenomen aan deze training, die zich onder meer richt op professionals in de zorgsector, het onderwijs en het sociaaleconomisch domein.

Dit jaar introduceren RINO Groep en 113 Zelfmoordpreventie de ‘Suïcidepreventietraining ggz’. Deze training is ontworpen om zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen bij het omgaan met suïcidaal gedrag van cliënten.