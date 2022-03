Rivas en Comfor gaan samenwerken in Gorinchem

Rivas wijkverpleging en woonzorgaanbieder Comfor gaan een samenwerking aan op de locatie Dalemse Veste in de wijk Hoog Dalem te Gorinchem. Dalemse Veste is een wooncomplex voor 55-plussers met 84 appartementen. Komende zomer wordt het gebouw opgeleverd.

Dalemse Veste is een nieuw wooninitiatief van woonzorgorganisatie Comfor, waarbij wordt ingespeeld op de grote behoefte onder ouderwordenden die graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Ook als ze zorg behoeven.

“Een unieke kans”, zegt Anja van den Borne, algemeen directeur van Comfor: “Je kunt op deze plek blijven wonen. Ook als je nu of in de toekomst zorg nodig hebt. Je hoeft dus niet meer te verhuizen. Je woont in een zelfstandig en comfortabel appartement, dat zo is ingericht dat makkelijk zorg kan worden verleend.”

Bij Dalemse Veste kan een beroep worden gedaan op advies en zorg van Rivas, die in het complex een kantoor heeft. Door gebruik te maken van innovatieve hulpmiddelen behouden mensen hun zelfstandigheid. Hierbij kan gedacht worden aan slimme sensoren, praktische hulpmiddelen en alarmering, zodat bewoners in geval van nood 24 uur per dag verzekerd zijn van hulp.