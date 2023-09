RIVAS lanceert Welzijn op Consult

Met Welzijn op Consult wil de zorgorganisatie inspelen op de ‘tsunami van zorgvragen’ die in aantocht is. Het concept draait om een betere samenwerking tussen wijkverpleging en het sociaal domein.

Bestuurders van RIVAS en MEEVivenz ondertekenen vandaag een intentieverklaring.

Welzijn op Consult

Zorgverleners in de wijkverpleging signaleren niet zelden een psychosociale hulpvraag naast de medische zorgvraag. Michiel van Roozendaal, bestuursvoorzitter RIVAS: “Veel mensen worstelen met problematiek die haar oorzaak vindt in het sociaal domein. Het vroegtijdig signaleren en inzetten op het verkleinen of voorkomen van de psychosociale hulpvraag, kan acute en medische zorg voorkomen. Daarbij zien we dat het sociaal domein niet structureel wordt ingezet bij de cliënten en hun mantelzorgers, wat leidt tot toename van zorg bij de wijkverpleging en onvoldoende kwaliteit van zorg voor de cliënt en zijn mantelzorger.”

Succesvolle pilot

Rivas wijkverpleging heeft in 2022 jaar in drie gebieden (Zederik, Vianen, Leerdam) het project Welzijn op Consult uitgevoerd waarbij de wijkverpleegkundige bij psychosociale hulpvragen als eenzaamheid en sociaal isolement, armoede en schulden, ongezonde leefstijl, overbelaste mantelzorger verwijst naar een welzijnscoach. De tussenevaluatie van dit project heeft aangetoond dat deze samenwerking leidt tot een duidelijke verbetering in ervaren gezondheid en welbevinden van de cliënt met positief effect op de zorgconsumptie. Daarbij ervaart de wijkverpleging meer ruimte in haar werk aangezien taken worden belegd bij collega experts.

Overeenkomsten met Welzijn op Recept

De werkwijze van Welzijn op Consult komt in grote lijnen overeen met de werkwijze van Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is al ruim tien jaar een landelijk bewezen werkwijze gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein, specifiek gericht op de samenwerking tussen huisartsen/poh’s en welzijnscoaches. Waar de verwijzing bij Welzijn op Recept plaatsvindt door de huisarts/poh vindt de verwijzing bij Welzijn op Consult plaats door de wijkverpleging.