Ronald Buijs en Petra de Jongh zijn per 1 januari 2021 benoemd als lid van de raad van toezicht van Rivas Zorggroep. Zij nemen het lidmaatschap over van Martin Bontje en Henk Naves, die hun functie neerleggen in verband met het verstrijken van hun tweede termijn.

Buijs is bestuursvoorzitter bij De Zorgcirkel in Purmerend. Ook is hij lid van de raad van toezicht van Santé Partners en vicevoorzitter van de Kerngroep Revalidatie en Herstel van ActiZ. Eerder was hij onder meer bestuurder bij Mentaal beter en divisiedirecteur bij Yulius.

De Jongh is bestuursvoorzitter van Pieter van Foreest. Eerder was ze onder meer directeur van Erasmus MC-locatie Dijkzigt.