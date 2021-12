Rivierenland start actie om patiënten gegevens te laten delen

Een waarnemend huisarts op de huisartsenpost, een arts op de spoedeisende hulp (SEH) van een ander ziekenhuis, een apotheker buiten de eigen woonplaats of een specialist in een ander ziekenhuis voor een second opinion. Al deze voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat de behandelaar vaak niet (meteen) in het patiëntendossier kan kijken. Daar moet een patiënt eerst toestemming voor geven en dat zorgt dikwijls voor vertraging, zegt Rivierenland.

Portaal

Patiënten van Rivierenland kunnen, net zoals bij veel andere ziekenhuizen, zelf in het patiëntenportaal hun voorkeur kenbaar maken. Op de startpagina van MijnZR is, na inloggen met DigiD, een speciale knop beschikbaar waarmee de toestemming kan worden gegeven. Toestemming geven is ook mogelijk op de aanmeldzuil in de hal van het ziekenhuis. Wie het liever persoonlijk regelt, kan terecht bij de inschrijfbalie in de hal. Het ziekenhuis roept patiënten op de toestemming te regelen.

Veilig en elektronisch

“Voor goede en veilige zorg is het belangrijk dat zorgverleners altijd over de actuele medische gegevens beschikken van patiënten”, zegt Jeroen Slikkerveer, cardioloog en CMIO (Chief Medical Information Officer) in Rivierenland. “We realiseren ons natuurlijk dat medische gegevens het eigendom zijn van de patiënt. Wij gaan daarom heel zorgvuldig met deze gegevens om. Als we die delen, doen we dat op een veilige, elektronisch manier. Maar alléén als er toestemming is. Als iemand geen toestemming heeft gegeven, kunnen zorgverleners uit andere organisaties die iemand behandelen diens gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties. Dat kan nadelig zijn voor een vlotte en veilige behandeling.”