RIVM adviseert hallucinerend kruid te verbieden of beperken

De verkoop van het kruid Salvia divinorum moet verboden of beperkt worden, adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag aan het ministerie van Volksgezondheid. Het kruid, dat een hallucinerende werking heeft, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Gedroogde bladeren of een extract ervan zijn nu nog online of bij smartshops te koop.

Het kruid kan hallucinaties, onrust, verwardheid, een verhoogde hartslag en bloeddruk en een psychose veroorzaken. Volgens onderzoek van het RIVM kunnen die klachten al optreden bij de aanbevolen hoeveelheid. Het middel wordt meestal gerookt of verdampt. Ook is het mogelijk om op de bladeren te kauwen of er thee van te zetten.

Het RIVM deed dit onderzoek om te achterhalen of het product gezondheidsklachten kan opleveren in opdracht van het ministerie. In meerdere landen is het al verboden, waaronder in België sinds 2006. Australië verbood de handel in Salvia divinorum als eerste in 2001.

Overigens komt gewone salie uit dezelfde bloemenfamilie als Salvia divinorum. Het RIVM merkt op dat salie niet de stof bevat die hallucinerende effecten geeft. (ANP)