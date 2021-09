RIVM: een op drie slachtoffers Q-koorts voelt zich niet erkend

Een op de drie ondervraagde patiënten en nabestaanden van de Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2011 voelt zich niet erkend door de financiële tegemoetkoming van de rijksoverheid. “Deze groep geeft aan dat zij zich meer erkend gevoeld hadden als de overheid ook excuses had aangeboden”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een evaluatie.

Gebaar

De helft voelt zich door het gebaar wel erkend. Die tegemoetkoming (15.000 euro) is een blijk van erkenning voor het leed dat de mensen hebben doorstaan.

Uitbraak

Bij een grote Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2011 raakten in Nederland duizenden mensen besmet en werden ziek. Tientallen overleden aan de ziekte. Een deel bleef klachten houden of kreeg ernstige complicaties, waaraan sommigen alsnog overleden. In 2018 trof de overheid een tegemoetkomingsregeling voor patiënten en nabestaanden.

Gevolgen

Volgens het instituut geeft de meerderheid aan dat door een eenmalig geldbedrag de blijvende gevolgen van Q-koorts op het dagelijks leven niet zijn verdwenen. “Dat geldt ook voor de mensen die hun partner hebben verloren door deze ziekte en voor mensen die gevoelens van boosheid en wantrouwen richting de overheid hebben. Daarnaast vonden velen de tegemoetkoming te laat en te laag”, aldus het RIVM.

Tegemoetkoming

Het Brabants Dagblad meldde eerder dit jaar dat ongeveer zeshonderd mensen die als Q-koortsslachtoffer een tegemoetkoming aanvroegen bij de regering, dit niet kregen. Ruim 20 procent van alle aanvragen was afgewezen. Volgens de krant, die cijfers opvroeg bij het ministerie van Volksgezondheid, hadden 2780 mensen een aanvraag ingediend. (ANP)