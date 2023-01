RIVM geeft voorlichting aan jongvolwassenen over HPV-vaccinatie

De vaccinatie tegen HPV is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Sinds vorig jaar krijgen jongens en meisjes die tien jaar worden een uitnodiging voor de inenting. Eerder konden jongens geen vaccinatie tegen HPV krijgen vanuit het programma en meisjes werden uitgenodigd vanaf 13 jaar. Vorig jaar is het RIVM daarom begonnen met een inhaalcampagne. Alle jongeren tot 18 jaar krijgen verdeeld over twee jaar een uitnodiging. Dit jaar komt daar die voor jongvolwassenen bij.

Weloverwogen beslissing

Een op de vijf jongvolwassenen noemt het volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) “waarschijnlijk” ooit besmet te raken met HPV, terwijl in werkelijkheid vier op de vijf mensen het virus oplopen. In totaal worden dit jaar ruim 2 miljoen tieners en jongvolwassenen uitgenodigd voor een vaccinatie tegen HPV. “Maar alleen wie goed op de hoogte is, weet waar deze prik tegen beschermt en kan een weloverwogen beslissing nemen”, aldus het instituut.

HPV kan onder meer baarmoederhalskanker, kanker aan de mond- en keelholte, de penis of de anus veroorzaken. In Nederland krijgen elk jaar gemiddeld 1100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. Het RIVM wil jongeren onder meer bereiken met een kennisquiz, die via sociale media wordt gedeeld. Om de campagne af te trappen organiseert het instituut woensdagmiddag een live kennisquiz aan de Vrije Universiteit.

WHO

De vaccinatie is gratis voor wie wordt uitgenodigd. De deelname onder meisjes is in Nederland opgelopen tot bijna 70 procent, van de jongens heeft ruim 50 procent de eerste inenting gehad. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat een vaccinatiegraad van 90 procent onder meisjes noodzakelijk is om baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen. (ANP)