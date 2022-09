RIVM: gezamenlijke aanpak medicijnresten in water werkt

Dat meldt het RIVM op 8 september. Onderzoekers van het RIVM hebben deze week een wetenschappelijk artikel over de ketenaanpak gepubliceerd in het British Journal of Clinical Pharmacology.

De gezamenlijke aanpak is gestart in 2018. In het project werken producenten van medicijnen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en anderen samen om de hoeveelheid medicijnresten in water terug te dringen. Medicijnresten in water zijn een risico voor het milieu. Ze komen in het riool terecht via urine en ontlasting en na het afspoelen na gebruik van zalfjes op de huid. Maar ook doordat mensen overgebleven medicijnen verkeerd weggooien.