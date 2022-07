RIVM: lichte stijging van aantal nieuwe coronagevallen

Het aantal positieve coronatests stijgt langzaam. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 43.220 nieuwe gevallen, 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Dat is de langzaamste stijging van de huidige zomergolf.

Dat het coronavirus tempo verliest, is ook te zien aan het zogeheten reproductiegetal. Het cijfer zakt naar 1,01. Dat is het laagste niveau sinds 19 mei, bijna twee maanden geleden. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal bevestigde besmettingen vrij stabiel. Elke persoon die het coronavirus oploopt besmet dan gemiddeld één ander.

Druk op ziekenhuizen

De druk op de zorg blijft toenemen. Ziekenhuizen namen afgelopen week 495 mensen op vanwege coronaklachten, tegen 462 een week eerder. Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care belandde, verdubbelde bijna, van 19 naar 35. Het aantal meldingen van sterfgevallen daalde juist, van 30 naar 17.

Nieuwe subvariant

In meerdere landen is een nieuwe versie van de omikronvariant van het coronavirus opgedoken. Die subvariant, BA.2.75 alias centaurus, is in Nederland nog niet aangetroffen, meldt het RIVM.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 7371 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 9 april. Amsterdam (390), Rotterdam (325), Den Haag (238) en Utrecht (159) hebben zoals gebruikelijk de meeste bevestigde besmettingen. Alleen positieve uitslagen van coronatests in GGD-locaties zijn hierin meegeteld. Zelftests worden niet meegerekend, dus het echte aantal kan hoger zijn. (ANP)