RIVM: meer ambulances nodig volgend jaar

Door vergrijzing, de bevolkingsgroei en doordat er vaker een beroep wordt gedaan op 112 zijn er volgend jaar meer ambulances nodig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde dat er in 2022 op werkdagen overdag tien extra ambulances nodig zijn en in de avonden dertien meer in vergelijking met dit jaar.