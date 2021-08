RIVM meldt 2.853 nieuwe coronagevallen

Donderdag meldde het RIVM 2.627 nieuwe coronagevallen. Woensdag stond het aantal ook al op meer dan 2.800. De dagen daarvoor schommelde het aantal nieuwe gevallen per dag rond de 2.400. Afgelopen week registreerde de RIVM gemiddeld 2.585 nieuwe gevallen per dag. Dat weekgemiddelde is hoger dan vorige week vrijdag. Toen registreerde het RIVM in zeven dagen gemiddeld 2.371 nieuwe gevallen per dag.

Nieuwe sterfgevallen

Het afgelopen etmaal registreerde het instituut vier nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal in die tijd overleden zijn, want het duurt vaak een poosje voor een sterfgeval wordt doorgegeven. Donderdag meldde het RIVM aanvankelijk acht nieuwe sterfgevallen, maar vrijdag volgde een bijstelling naar zeven.

Ruime verdubbeling

In Amsterdam waren 329 nieuwe coronagevallen, een ruime verdubbeling ten opzichte van donderdag toen er 150 mensen in de hoofdstad te horen kregen dat ze corona hebben opgelopen. In Rotterdam werden afgelopen 24 uur 160 positieve tests geregistreerd, in Den Haag 117, in Utrecht 60 en in Enschede 56.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets toegenomen. Het staat nu op 1,02, wat wil zeggen dat 100 mensen met het coronavirus 102 anderen besmetten. Afgelopen dinsdag stond het reproductiegetal nog op 1,01. Het cijfer wordt altijd berekend over de situatie van ongeveer twee weken geleden, omdat het anders niet betrouwbaar genoeg is. 1,02 slaat dus op de situatie van 12 augustus. (ANP)