RIVM: mondkapjes coronatijd net zo vervuilend als 19.000 auto’s

Het berekende dat in Nederland tussen maart 2020 en maart 2022 naar schatting 1 miljard mondkapjes zijn gebruikt. Productie en afvalverwerking van mondkapjes veroorzaakten ongeveer 47 kiloton aan broeikasgassen, “evenveel als de jaarlijkse uitstoot van ruim 19.000 personenauto’s”.

60 duizend kilo zwerfafval

Voor al die kapjes is ook nog zeker 6,6 miljoen kilo aan plastics, karton, metalen en textiel gespendeerd en verder 840 duizend kubieke meter water, becijferde het instituut. Dat laatste is evenveel als 18 duizend huishoudens in een jaar gebruiken, zegt het RIVM. Ook kwam naar schatting zo’n 60 duizend kilo aan mondkapjes als zwerfafval in het milieu terecht.

Het had trouwens nog erger kunnen zijn allemaal. Veel mensen vervingen hun kapjes, wegwerpdingen of niet, niet elke dag. Hadden ze het advies om dat wel te doen gevolgd, dan was het milieu nog slechter af geweest.

Alleen de zorg nog

Als consumenten alleen herbruikbare mondkapjes van katoen zouden dragen, zou dat weliswaar twee keer zoveel water voor de stof kosten, maar het grondstofverbruik zou 40 procent lager kunnen zijn. Ook zou een kwart minder aan broeikasgassen worden uitgestoten.

Alleen de zorg zou eigenlijk nog wegwerpkapjes moeten gebruiken, valt in het bericht van het RIVM te lezen. Anderen zouden zoveel mogelijk herbruikbare exemplaren moeten gebruiken, want die zijn het minst erg voor het milieu. (ANP)