RIVM: ‘Impact Nationaal Preventieakkoord onvoldoende’

De overheid wil dat het aantal volwassenen dat problematisch drinkt in 2040 is gedaald tot 5 procent. Dat was vijf jaar geleden afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Nu is dat bijna 9 procent, en in alle scenario’s van het RIVM daalt dat tot hooguit 8 procent. “Uit de berekening blijkt dat de doelen voor problematisch drinken met de afspraken niet worden gehaald. Het aantal problematische drinkers zal nauwelijks dalen”, constateren de onderzoekers.

Alcohol en jongeren

Ook jongeren blijven alcohol drinken. Ongeveer een kwart van de jongeren heeft in de afgelopen maand alcohol gedronken, en dat blijft tot 2040 op dat niveau hangen. Het kabinet wil juist dat dit daalt tot 15 procent.

Ook de afspraken tegen roken hebben “naar verwachting onvoldoende impact”, aldus het RIVM. Nu rookt zo’n 15 procent van de volwassenen en 6 tot 7 procent van de volwassenen. Dat is in 2040 waarschijnlijk gedaald tot ongeveer 10 procent van de volwassenen en 4 tot 5 procent van de jongeren. De overheid wil dat in 2040 geen enkele jongere meer rookt, en minder dan 5 procent van de volwassenen.

Overgewicht terugdringen lukt ook niet

Het lukt waarschijnlijk ook niet om overgewicht terug te dringen. In 2040 heeft 55 tot 60 procent van de volwassenen daar last van en ongeveer 15 procent van de kinderen. Het doel was maximaal 38 procent van de volwassenen en ongeveer 9 procent van de kinderen. Het RIVM suggereert om gezond voedsel goedkoper te maken en de verkoop van ongezond voedsel te beperken.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds willen dat de overheid meer maatregelen neemt om roken en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en overgewicht terug te dringen. (ANP)