RIVM: Register voor gecombineerde leefstijlinterventies geopend

Leefstijl

Volwassenen die kampen met obesitas kunnen met de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aan hun leefstijl werken. Bij zo’n interventie besteden de zorgverleners aandacht aan gezonde voeding, bewegen en andere factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. De interventie valt sinds januari 2019 onder de basisverzekering. Sindsdien hebben al ruim 17.000 Nederlanders met overgewicht deelgenomen aan deze programma’s.

GLI-register

Het nieuwe GLI-register is bedoeld voor fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, diëtisten of oefentherapeuten die GLI-programma’s aanbieden. Ze schrijven hun cliënten in het register in, als de deelnemers daar toestemming voor geven. In het register staan gegevens zoals leeftijd, geslacht, lengte en gewicht. Maar ook gegevens over de reden voor verwijzing naar de GLI, de zorgverlener en het programma dat gevolgd wordt. De gegevens worden voor onderzoek gebruikt en zijn niet tot de deelnemers te herleiden.

Resultaten

In opdracht van het ministerie van VWS volgt het RIVM de resultaten van de GLI de komende jaren op de voet. Het is belangrijk om te zien of het gewicht van de deelnemers afneemt en of er een toename is te zien in de kwaliteit van leven. Ook kijkt het RIVM naar de financiële aspecten van de interventies en of er voldoende aanbod is in Nederland, zodat deze gezondheidsprogramma’s toegankelijk zijn voor iedereen. Twee keer per jaar zal het RIVM rapporteren over de ontwikkelingen van de GLI.

Onderling vergelijken

Door het register kunnen zorgprofessionals ook de resultaten onderling vergelijken. Ook dit kan weer leiden tot een betere behandeling op maat en verbetering van de zorg voor mensen met overgewicht.