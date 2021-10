RIVM telt 7.999 positieve coronatests, meer dan weekgemiddelde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 7.999 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan vrijdag toen (gecorrigeerd) 7.416 meldingen binnenkwamen.

Het gemiddelde over zeven dagen loopt ook verder op volgens het RIVM. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld ruim 6.821 besmettingen vastgesteld. Vrijdag lag het weekgemiddelde nog op 6.488 per dag.

Amsterdam

In Amsterdam werd het afgelopen etmaal het coronavirus vastgesteld bij 327 inwoners door het RIVM. Den Haag registreerde 219 positieve tests en Rotterdam 205. In Utrecht waren 180 meldingen en in Ede 112.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg net als vrijdag met dertien. Dit is vergelijkbaar met de vorige dagen. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. (ANP)