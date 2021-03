RIVM vraagt ervaringen met spiraaltje te delen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vraagt verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en gebruiksters bijwerkingen van en problemen met het koperspiraaltje IUB Ballerine MIDI te melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). Daar zijn in een jaar 33 meldingen binnengekomen over het voorbehoedsmiddel, dat sinds april 2019 beschikbaar is. Het aantal is relatief veel, aldus het RIVM, en er zijn zorgen over de doelmatigheid.