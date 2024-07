RIVM: wees voorzichtig met Mucuna pruriens

Gezondheidsinstituut RIVM drukt consumenten op het hart om voorzichtig te zijn met het spul. “Er is over Mucuna pruriens heel weinig openbare wetenschappelijke informatie beschikbaar. Daarom is het niet mogelijk te bepalen wat een veilige dosis is. “

Bijwerkingen

Uit voorzorg kun je het product uit fluweelbonen maar beter helemaal niet innemen als je een baby verwacht, borstvoeding geeft of lever- of nierproblemen hebt.

Een van de stoffen in de zaden van Mucuna pruriens is levodopa, dat volgens het RIVM ook wel gebruikt wordt voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. “De bijwerkingen bij dit medicijn, zoals maagdarmklachten, ongewilde bewegingen (dyskinesie) en psychische klachten, kunnen daarom ook optreden bij gebruik van voedingssupplementen met Mucuna pruriens.”

Mucuna pruriens is volgens sommige aanbieders goed voor het energieniveau, de vrouwelijke en mannelijke seksuele functie, het zenuwstelsel en het immuunsysteem. (ANP)