Belangenconflict bij invoering vergoede dyslexiezorg

Bij het advies om deze zorg voor kinderen te vergoeden vanuit de basisverzekering, is door het CVZ zwaar geleund op onderzoek en onderzoekers van een dyslexiezorgaanbieder. Het CVZ, de voorloper van Zorginstituut Nederland, adviseerde de minister hier in 2007 over.

Protocol

Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy stelt dat het CVZ het belangenconflict had moeten voorkomen: “In alle publieke organisaties waar ik gewerkt heb, laten we nooit de slager zijn eigen vlees keuren.” Het huidige protocol waar dyslexie mee wordt behandeld, vindt zijn oorsprong in dit CVZ-advies. Op basis van dit protocol krijgen nu te veel kinderen een dyslexiediagnose, concluderen deskundigen.

Dubbele aantal diagnoses

In Nederland krijgt zo’n 8 procent van de kinderen de diagnose ernstige dyslexie, blijkt in de uitzending van Zembla. Dit is meer dan het dubbele dan wetenschappers en beleidsmakers 20 jaar geleden verwachtten. (ANP)