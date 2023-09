RIVM wil dat mensen in achterstandswijk vaker meedoen aan kankerscreenings

Foto: pixelfit/Getty Images/iStock (Symbolbild)

Door onder meer analfabetisme, taal en cultuur kan het RIVM een deel van de bevolking moeilijk informeren over de voordelen die de preventieve landelijke kankeronderzoeken hebben, zegt Erika Buitenhuis, hoofd van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek, dat onderdeel is van het RIVM: “We zijn bezig om uit te zoeken hoe we deze groepen beter kunnen bereiken.” In 2024 moet het plan klaar zijn.

Een kwart van de bevolking heeft lage gezondheidsvaardigheden, aldus het RIVM. “We zien een aanzienlijke variatie van de deelnamecijfers op het niveau van postcodes,” zegt een woordvoerder. “In sommige gemeenten doet meer dan 80 procent mee aan borstkankeronderzoek, terwijl dit in bepaalde wijken in Den Haag onder de 30 procent ligt.”

Vertrouwde personen

Buitenhuis denkt aan het lokaal inzetten van vertrouwde personen in wijken. “Dus wellicht is het een oplossing dat zij bewoners benaderen in een bibliotheek of een buurthuis. Welzijnswerkers en anderen in hun netwerk kunnen hen informeren over de kankerscreening en vertellen welke gezondheidswinst dat kan betekenen.”

Advies van Pharos

RIVM heeft enkele organisaties ingeschakeld voor advies, zoals Pharos. Dit landelijk kenniscentrum heeft zich gespecialiseerd in terugdringing van de gezondheidsverschillen. Pharos zet zich bijvoorbeeld al jaren in om bijsluiters voor geneesmiddelen begrijpelijker te maken voor laaggeletterden, anderstaligen en bewoners in achterstandswijken. Dat gebeurt door gebruik van symbolen, meerdere talen en eenvoudiger teksten.

RIVM is in opdracht van het ministerie van VWS verantwoordelijk voor een goed verloop van de screenings. Buitenhuis: “Het gaat er niet om mensen te overtuigen om mee te doen, maar wel om ze op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om preventief onderzoek te laten doen.”