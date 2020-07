RIVM wil Infectieradar in september weer in de lucht hebben

Interessant voor u

Duizend euro bonus? Liever échte waardering en behoud van verpleegkundigen

Natuurlijk is die 1000 euro netto bonus voor verpleegkundigen terecht. Een zichtbare waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Wat was het prachtig om te zien dat zoveel verpleegkundigen die het vak verlaten hadden weer meededen! Een bonus, hoe terecht ook, heeft echter maar beperkte tijd impact. Hoe kunnen we onze verpleegkundigen structureel blij maken en behouden voor de zorg? Mijn antwoord op deze vraag is functiedifferentiatie.