RIVM wil saaie e-sigaret, om gebruik door jongeren te bestrijden

Ze zijn nu vaak stijlvol, soms zelfs een soort gadget met technische functies zoals bluetooth. Er zijn er ook die speciaal gemakkelijk te verbergen zijn. Al dat soort kenmerken maakt ze extra gewild door met name die jongeren. En dat moeten we nou net niet hebben, vindt het Rijksinstituut.

Minimumprijs e-sigaretten

Het vindt ook dat er een minimumprijs moet komen om het kopen van e-sigaretten door jongeren te ontmoedigen. “De afgelopen jaren nam het gebruik van e-sigaretten door jongeren wereldwijd verder toe. In 2023 had in Nederland 22 procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar een e-sigaret gebruikt. Dit terwijl e-sigaretten vaak de verslavende stof nicotine bevatten en ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kunnen e-sigaretten voor jongeren een opstapje zijn naar het roken van tabakssigaretten”, waarschuwt de organisatie.

Smaakjesverbod

Er werden al een smaakjesverbod, met uitzondering van de tabakssmaak, en neutrale verpakkingen ingevoerd, maar dat is het RIVM dus nog niet voldoende. Hoe de saaie e-sigaret vorm moet krijgen, moet nog nader worden uitgezocht. Het RIVM verwijst voor ideeën voor extra maatregelen naar bijvoorbeeld België. “Zo is het in België verboden om e-sigaretten op de markt te brengen met aantrekkelijke functies, zoals lampjes, die niet nuttig zijn voor de werking van het apparaat.”

Ook Canada verbood bepaalde uiterlijke kenmerken die het product aantrekkelijk kunnen maken voor jongeren. En “in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden wegwerp-e-sigaretten verboden. Dit zijn de producten, vaak klein en kleurrijk, die nu het meest populair zijn onder jongeren.”

Rokers die willen stoppen

E-sigaretten worden soms gebruikt door rokers die met roken willen stoppen. “Het minder aantrekkelijk maken voor jongeren hoeft dit doel niet in de weg te zitten”, denkt het RIVM.

Het is aan een nieuw kabinet om de adviezen van het RIVM al dan niet op te volgen, schrijft demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. “Het invoeren van regels ten aanzien van het uiterlijk van e-sigaretten zou een nieuw en complex wetstraject betekenen”, schrijft Van Ooijen. Dat is echt aan een nieuw kabinet. (ANP)

Hij gaat wel door met in gang gezette maatregelen, zoals het rookverbod voor de e-sigaret, het smaakjesverbod, het online verkoopverbod en het verkooppuntenverbod voor e-sigaretten. (ANP)