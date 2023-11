RIVM wilde giftig Tata-stof 30 jaar geleden al onderzoeken

Het RIVM wilde dertig jaar geleden al onderzoek doen naar de grafietregens in de omgeving van Tata Steel. Doordat het onderzoek nooit werd uitgevoerd, hoorden omwonenden pas in 2019 dat er schadelijke stoffen in zaten.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl. Wijk aan Zee werd tussen 2016 en 2019 meermaals getroffen door grafietregens vanaf het Tata Steel-terrein. Het leidde tot grote zorgen bij omwonenden, die zich afvroegen of dat gevaarlijk was voor hun gezondheid. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat in de stofregens kankerverwekkende pak-stoffen en de zware metalen lood, vanadium en mangaan zaten. Dat is met name ongezond voor kinderen die buitenspelen en die het stof via hun handen binnenkrijgen, concludeerden de RIVM-onderzoekers.

Onderzoek naar grafietregens

Die conclusie had al meer dan 25 jaar eerder kunnen worden getrokken, blijkt uit archiefstukken die NU.nl vond. De gemeente Beverwijk schakelde namelijk in 1992 het RIVM al in om onderzoek te doen naar de grafietregens, die ook toen veel overlast hadden veroorzaakt in Wijk aan Zee.

Direct stof verzamelen

RIVM-experts stelden dat het onderzoek alleen kon slagen als de gemeente en de provincie Noord-Holland snel zouden melden wanneer een grafietexplosie had plaatsgevonden. Onderzoekers moesten dan direct stof gaan verzamelen om het in het laboratorium te analyseren. Dat lijkt nooit te zijn gebeurd. (ANP)