RIVM zet systeem op om tweede coronagolf sneller te herkennen

Het RIVM zet een reeks instrumenten in om een eventuele tweede uitbraak van het coronavirus zo snel mogelijk te signaleren. “Hoe eerder je weet of er een uitbraak komt, hoe eerder je kunt ingrijpen”, aldus Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectiebestrijding bij het RIVM, in de technische briefing voor de Tweede Kamer.

Het RIVM is bezig met een Early Warning System dat uit meerdere onderdelen bestaat. Het RIVM en de GGD doet gedragsonderzoek, heeft een nalevingsmonitor en hoopt binnenkort gebruik te maken van telecomgegevens om de mobiliteit van personen te volgen.

Infectieradar

Bovendien is het RIVM bezig een ‘Infectieradar’ te perfectioneren, waarbij mensen vrijwillig op de website van het RIVM kunnen aangeven of ze op dat moment klachten hebben die lijken op corona. Inmiddels heeft het RIVM gegevens van 30.000 mensen verwerkt. Van Dissel hoopt dat meer mensen zich melden de komende weken en maanden. Uit de voorlopige data blijkt dat begin april 1,5 procent van de Nederlanders corona-gerelateerde klachten had en dat dit percentage op 1 juni was gedaald naar 0,3.

Verder doet het RIVM onderzoek naar de samenstelling van het rioolwater. Zo kan de organisatie kijken naar de aanwezigheid van het virus. Al eerder maakte het RIVM gebruik van gegevens van de GGD en Nivel. Met het early warning systeem wil het RIVM de nadelen van het testen bij de GGD deels opvangen. Mensen met klachten wachten meestal enkele dagen om zich te testen bij een GGD, waarna het nog twee dagen duurt voordat iemand de uitslag krijgt – ondertussen kan hij anderen hebben besmet.

Laag niveau

Uit de cijfers die het RIVM presenteerde blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames tot een laag niveau is gezakt. De regio’s waar de afgelopen twee weken de meeste opnames plaatsvonden lagen allemaal in de bible belt: de Alblasserwaard, de regio Ede/Veenendaal, Noord-Veluwe en rond Kampen.

Van Dissel vertelde dat 98 procent van de mensen die het coronavirus krijgt nauwelijks klachten krijgt. Anderhalf procent moet worden opgenomen in het ziekenhuis en 0,4 procent komt terecht op een ic.