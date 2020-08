‘RIVM zwakte rol ventilatiesysteem in verpleeghuis af’

De conclusie dat het klimaatbeheersingssysteem vrijwel zeker een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus in een verpleeghuis in Maassluis is door het RIVM ‘afgezwakt’, aldus betrokken onderzoekers. Ook was het RIVM terughoudend bij het waarschuwen voor de mogelijke gevaren van airco’s die lucht uit en in één en dezelfde ruimte rondblazen, meldt de Volkskrant op basis van correspondentie.

De voor het uitbraakonderzoek verantwoordelijke arts-microbioloog Peter de Man van het Franciscus Gasthuis & Vlietland wil niet op de correspondentie reageren. Wel zegt hij: “Wij zijn er als vakgroep van overtuigd dat er sprake is geweest van verspreiding van het virus door de lucht onder invloed van het ventilatiesysteem.”

Stuk stelliger

Die conclusie is een stuk stelliger dan de formulering die het RIVM uiteindelijk gebruikte in het vertrouwelijke verslag van het signaleringsoverleg, waarin de onderzoekers hun bevindingen inbrachten. Het RIVM schreef daarin: “De combinatie van bevindingen (…) is suggestief voor een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus door een ventilatiesysteem.”

Tussen 23 en 26 juni raakte in een verpleeghuisafdeling van De Tweemaster 17 van de 21 bewoners besmet met het coronavirus. Zes van hen overleden. Ook 18 medewerkers kregen het virus, terwijl het personeel met uitzondering van de pauzes mond-neusmaskers droeg.

Verplichte ventilatie

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, past thuishulporganisatie Senior Service haar werknemersprotocol op het gebied van ventilatie aan. In het ventilatieprotocol staat dat een werknemer als eerste de ramen openzet wanneer hij of zij de woning van de senior binnentreedt; als het mogelijk is twee ramen tegenover elkaar. De ramen moeten zo lang mogelijk open blijven om goed door te kunnen luchten. Ook wordt de medewerkers verzocht cliënten voor te lichten over het belang van ventileren. “Onze cliënten zijn gemiddeld twee keer per week bij een cliënt. Als er al die keren wordt gelucht scheelt dat al een boel”, stelt directeur Floris Vervat. (ANP/Skipr)