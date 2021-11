ROAZ Limburg: schaal carnavalsfestiviteiten af

Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg roept bestuurders op om grootschalige evenementen, zoals de carnavalsfeesten in Zuid-Limburg, af te schalen. “We hadden afgelopen weken al opnamestops in ziekenhuizen in Limburg. Dat geeft natuurlijk een enorme ontwrichting in onze provincie”, zei Mertens zondag in Nieuwsuur (NPO 2).

Donderdag is het de elfde van de elfde, traditioneel het begin van de carnavalstijd. In het midden en noorden van Limburg zijn festiviteiten afgelast, in Noord-Brabant en ook in Zuid-Limburg niet, of nog niet.

Zuid-Limburg

Vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg ‘gewoon’ de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen. Dat betekent dat in Zuid-Limburg de start van het carnavalsseizoen gevierd mag worden. Wel zijn er restricties in verband met corona. Toegang tot feesten kan alleen met een geldige QR-code. Ook geldt er een maximum wat betreft het aantal personen dat tegelijkertijd binnen mag zijn.

Druk

“Het is in Limburg echt ongelooflijk druk”, zegt Mertens, die ook voorzitter is van de raad van bestuur van het Maastricht UMC. Het is volgens haar inmiddels voldoende bewezen dat grote, massale evenementen nu eenmaal leiden tot meer besmettingen. “Ik vind dat we ons met zijn allen maximaal moeten inspannen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen”, zei Mertens in het programma van NOS-NTR. (ANP)