Rob Meerhof nieuwe voorzitter Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

Interessant voor u

Slimme Investeerders zijn gewend om hun slag te slaan als organisaties er financieel zwak voor staan. Volgens het recent uitgegeven rapport Healthcare Outlook door Price Waterhouse Coopers(PWC), geven 28 procent van de ondervraagde bestuurders en toezichthouders in de zorgsector aan zorgen te hebben over hun financiën. Een ideale uitgangspositie om als (internationale) belegger snel en effectief toe te slaan in een zeer lucratieve en aantrekkelijke sector als de Nederlandse zorg.

Nieuws

Wilma van der Scheer bijzonder hoogleraar leiderschap aan de ESHPM

Wilma van der Scheer is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg aan Erasmus School of Health Policy & Management in Rotterdam.