Robbert Gobbens hoogleraar verpleging in ouderenzorg

Op 15 september wordt Robbert Gobbens bij Tilburg University benoemd als bijzonder hoogleraar Professionalisering van de Verpleging en Verzorging in de Ouderenzorg. Zijn leerstoel is bedoeld om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een krachtige impuls te geven op het gebied van toewijding, vakbekwaamheid en lerend-, onderzoekend- en samenwerkend vermogen.

Dat meldt Tilburg University op 12 september. De bijzondere leerstoel is een samenwerking tussen Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland en Tranzo, departement van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Naast professionalisering van het vak gaat Gobbens zich bezig houden met de vraag welke kansen en mogelijkheden er zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en zorgorganisaties om het werk nu en in de toekomst aantrekkelijk en toegankelijk te houden. De focus ligt op de thuiszorg en het verpleeghuis.

Robbert Gobbens (1963) volgde van 1981 tot 1985 HBO-Verpleegkunde in Eindhoven en daarna de deeltijdopleiding gezondheidswetenschappen. Hij volgende daarna de eerstegraads lerarenopleiding en promoveerde in 2010 aan Tilburg University op het onderwerp kwetsbare ouderen. Gobbens werkte jarenlang als wijkverpleegkundige en als docent. Vanaf 2015 is hij als lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen verbonden aan Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Sinds 2019 werkt hij ook als gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen.