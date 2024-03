Robert Chabot nieuw lid rvb Ikazia Ziekenhuis

Vanaf 1 september is Robert Chabot lid raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. Chabot wordt daarbij verantwoordelijk voor de portefeuille zorg.

Chabot neemt deze positie in naast Inge de Wit. De Wit, lid rvb sinds 1 maart, neemt vanaf 1 juni de voorzittersrol over binnen de rvt, na de pensionering van Rob Kievit.

Robert Chabot

Robert Chabot werkt sinds 2013 als neuroloog bij het Beatrixziekenhuis Rivas Zorggroep in Gorinchem/Leerdam. Chabot zet zich naast zijn werk als medisch specialist al vele jaren breed bestuurlijk in binnen diverse gremia en bestuurslagen van de gezondheidszorg. Op strategisch en tactisch vlak, met verschillende inhoudelijke thema’s als zorginnovatie, zorgtransitie en veranderkunde, financiering, kwaliteit, veiligheid en ICT.

Naast zijn rol als bestuurder voor het Ikazia Ziekenhuis is Robert bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie in Utrecht, toezichthouder bij diverse zorgorganisaties en was hij tot eind 2022 voorzitter van de medische staf en medisch directeur van het Beatrixziekenhuis van de Rivas Zorggroep.