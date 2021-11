Robot ZGT vermindert kans op incontinentie na prostaatoperatie

Interessant voor u

Er wordt steeds meer geld geïnvesteerd in Nederlands zorgvastgoed. Dat is goed nieuws voor de enorme bouwopgave die er ligt. Maar waarom vinden beleggers Nederlands zorgvastgoed eigenlijk zo interessant?

Het zogeheten Red Team, een groep deskundigen die het coronabeleid van de overheid sinds vorig jaar kritisch volgt, houdt ermee op. De groep heeft besloten om zichzelf op te heffen. "De keuzes die nu gemaakt moeten worden, zijn fundamenteel politiek van aard. Waarbij de belangrijkste vraag is: Is het in wettelijk en ethisch opzicht verantwoord om dit virus te laten circuleren? In die discussie heeft het C19RedTeam niets te zoeken", laten de leden weten in een verklaring op de site.