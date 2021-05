ROC Midden Nederland ziet groei in zij-instroom in zorgfuncties

In 2022 wordt in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek een tekort verwacht van 5.617 verzorgenden en verpleegkundigen (bron: Utrechtzorg). Het tekort zal verder oplopen nu veel babyboomers stoppen met werken. Voor ROC Midden Nederland is het de aanleiding om zij-instroomklassen te starten. ROC krijgt aanmeldingen van mensen uit heel Nederland, zowel met als zonder zorgervaring, die zich bij ons als zij-instromer melden.

Nieuwe klas

In september 2021 start een nieuwe klas met zij-instromers. “Dat maakt dat we nu al vier ‘opleiden op maat-klassen’ hebben ingevuld sinds de start vorig jaar,” aan het woord is Jos van der Eijk, directeur van het Gezondheidszorg College in Utrecht dat onderdeel uitmaakt van ROC Midden Nederland. “Of je nu zorgervaring hebt of niet: iedereen die een overstap wil maken naar een andere branche én tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan een zeer relevant maatschappelijk vraagstuk, is van harte welkom.” Zorgervaring is daarbij niet verplicht. “Geïnteresseerden krijgen na aanmelding een capaciteitentest en een persoonlijke intake. Op basis daarvan worden persoonsgebonden leerdoelen opgesteld. Afhankelijk daarvan kan iemand binnen een half jaar tot twee jaar als verzorgende IG aan de slag.”

Samenwerking

De opleiding is in samenwerking met de verpleeg- en verzorgingshuizen ontwikkeld en ook te volgen bij het Gezondheidszorgcollege in Amersfoort. Deze organisaties gaven aan vooral behoefte te hebben aan medewerkers die direct kunnen starten en de nieuwste kennis van het vak hebben. Van der Eijk: “Daar leggen we de nadruk op in de opleiding, zodat onze studenten snel aan de slag kunnen.” Mohamed Boukhima is onlangs als zij-instromer in een ‘opleiden op maat-klas’ gestart: “Mijn taxibedrijf ging helaas failliet. En dat midden in de coronacrisis! Ik heb ooit wel wat in de zorg gedaan, maar ik had deze stap echt eerder moeten zetten. Het is voor mij het bewijs dat je op elk moment in je leven een stap naar een andere baan en zelfs een andere branche kunt maken.”

Grenzen

ROC Midden Nederland, de grootste opleider uit de regio Utrecht, is erg blij met de interesse en positief verrast dat de aanmeldingen zich niet tot de grenzen van de regio midden Nederland beperken. “We kregen aanmeldingen vanuit het hele land, zelfs van iemand uit België!” aldus Van der Eijk.