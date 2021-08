ROC overweegt aangifte na intimidatie van anti-vaccinatiebetogers

Het ROC Friese Poort in Drachten overweegt aangifte te doen tegen twee anti-vaccinatiebetogers die maandag studenten, ROC-medewerkers en GGD-medewerkers intimideerden. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

GGD

In de school gaf de GGD voorlichting aan studenten die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. “Dat riep tegenstand op, en dus hebben we buiten op het schoolterrein een vak ingericht om te kunnen demonstreren”, aldus de woordvoerster. Zo’n tien betogers met flyers en spandoeken spraken vanaf daar “op intimiderende wijze studenten toe, die daar behoorlijk van onder de indruk waren”.

Intimiderend

Twee van hen, “een advocaat en een huisarts”, wilden vervolgens binnen een brief aanbieden. Toen zij zich vervolgens in het gebouw ook intimiderend opstelden tegen medewerkers van de school en de GGD, kregen ze het verzoek om het pand te verlaten. “Dat wilden zij niet, waarna zij zelf de politie belden.” Die heeft de twee naar buiten begeleid. De school en de GGD overleggen nog of ze aangifte gaan doen. (ANP)