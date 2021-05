Rode Kruis gaat anderstaligen voorlichten over corona

Het Rode Kruis begint een voorlichtingscampagne in zes talen om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken beter te informeren over corona.

De informatie over testen, vaccins en preventie is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en migranten zonder papieren. Uit onderzoek van de hulporganisatie komt naar voren dat mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal extra kwetsbaar zijn tijdens deze coronapandemie.

Informatie toegankelijk maken

Medewerkers van het Rode Kruis die via WhatsApp vragen beantwoorden, merkten dat er bij mensen onduidelijkheid is over de coronavaccinatie. Ze weten bijvoorbeeld niet of en hoe ze in aanmerking komen voor vaccinatie. “Om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden is het van belang dat iedereen in de samenleving op de hoogte is van de meest essentiële, betrouwbare informatie over corona en vaccinaties. Zodat iedereen gelijke toegang en mogelijkheden heeft om zich te laten vaccineren en zich veilig te voelen”, aldus Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. Het Rode Kruis geeft niet alleen voorlichting maar is ook aanwezig op vaccinatie- en testlocaties.

Zes talen

De informatie komt op speciale internetpagina’s met animaties in het Engels, Turks, Arabisch, Portugees, Chinees en Pools. Op deze pagina’s staan ook nummers van WhatsApp-hulplijnen in deze talen. Via de mobiele telefoon kunnen mensen die informatie makkelijk aan elkaar doorgeven.