Rode Kruis krijgt veel aanbod van medische hulpmiddelen

Ook komen er op de speciale Rode Kruis Hulplijn veel telefoontjes binnen met vragen over het coronavirus. In de eerste week is er al bijna 12.000 keer gebeld.

Praktische hulpvragen

“Nog altijd hebben mensen vragen over wat nu wel en niet mag in deze tijd en bellen ze naar het Rode Kruis voor hulp en advies”, meldt de organisatie. “Ook zien we dat er meer mensen aankloppen die alleen zijn, het huis niet uit kunnen en praktische hulp nodig hebben. Het gaat dan voornamelijk over het doen van boodschappen, maar ook om klusjes als het uitlaten van de hond.” Het Rode Kruis koppelt dit soort aanvragen door naar vrijwilligers in de regio waar de persoon die hulp nodig heeft.

Voedselbank

Verder brengen vrijwilligers van het Rode Kruis in Utrecht pakketten rond van de voedselbank, omdat het uit oog van besmettingsgevaar niet wenselijk is dat mensen nu zelf langskomen. Ze doen dat in elk geval tot 1 mei. (ANP)