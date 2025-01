Rode Kruis: Nederlander onvoldoende medisch zelfredzaam bij nood

Nederlanders zijn onvoldoende voorbereid op noodsituaties, zoals een conflict of natuurramp. Dat stellen het Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) in het programma BNR Beter .

Het is belangrijk dat burgers voorbereid zijn op grote en kleine calamiteiten, zegt Hoofd Nationale Hulpverlening Suzanne Segaar. “De eerste uren is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen.”

EHBO-cursus

Slechts één op de vijf Nederlanders heeft weleens een EHBO-cursus gevolgd, blijkt uit cijfers van het Rode Kruis. Medische vaardigheden maken je veel weerbaarder als noodhulp niet zomaar beschikbaar is, zegt Segaar. In de Tweede Wereldoorlog waren er veel meer medische vrijwilligers, met bredere competenties.

Kennis over noodsituaties

In tegenstelling tot Noord-Europese landen en Oost-Europese landen worden Nederlandse burgers niet opgeleid met kennis over noodsituaties. Dat moet veranderen nu het nog kan, vindt directeur van het NIPV IJle Stelstra. Hij roept het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om het curriculum op basisscholen daarop aan te passen. “Je moet van jongs af aan leren dat dit ook een onderdeel is van de samenleving.” (ANP)