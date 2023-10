‘Roep om personeel in de zorg is groter dan ooit’

Het al jaren nijpende personeelstekort in de zorg is de afgelopen maanden flink verder opgelopen tot een nieuw record. In de sector staan volgens onderzoek van uitzendorganisatie Randstad nu meer dan 52.000 vacatures open, een vijfde meer dan een jaar geleden en ruim vier keer zoveel als tien jaar geleden. Een verbetering is voorlopig niet in zicht, zeggen deskundigen van het concern.

© Angelina Bambina _ Getty Images _ iStock

Het grote tekort komt door de toenemende vergrijzing. Meer mensen hebben zorg nodig, maar er zijn minder zorgspecialisten om dat werk te doen. De vergrijzing wordt de komende tijd alleen maar groter. Verder houdt zorgpersoneel het relatief vaak voor gezien door bijvoorbeeld de hoge werkdruk. Met name aan begeleiders en verzorgenden is een steeds dringendere behoefte.

Ziekteverzuim

Volgens Randstads dataspecialist Bart van Krimpen is het ziekteverzuim in de zorg ook al langere tijd hoog, wat leidt tot een grotere behoefte aan extra personeel. “Onlangs is het verzuim wel iets gedaald, maar dit ligt nog steeds op een hoog niveau”, zegt Van Krimpen. Onder meer door de gevolgen van covid vielen veel mensen uit.

Openstaande vacatures

In heel Nederland is het personeelstekort nog altijd ongekend groot. Het aantal van ruim 460.000 openstaande vacatures is iets lager dan drie maanden geleden, maar wel 9 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Toen was het gebrek aan personeel nog het gesprek van de dag door onder meer de problemen met de zomerdrukte op Schiphol.

Randstad zegt als bedrijf tot op zekere hoogte baat te hebben bij een krappe arbeidsmarkt. Vorig jaar boekte de uitzender daardoor een recordomzet. Dit jaar gaat het door de algehele economische neergang wat minder. De uitzendreus maakte dinsdagochtend zijn derde omzetdaling op rij bekend. In Nederland verdiende het concern 8 procent minder dan een jaar geleden. “Bij extreme krapte nemen onze kosten toe, omdat wij meer moeite moeten doen om mensen te vinden”, zegt Jeroen Tiel, de topman van Randstad Nederland.

Toekomstbestendige banen

Volgens Tiel zit de arbeidsmarkt in Nederland op slot, net als in landen om ons heen. Eén oplossing is er niet, maar wel zou er meer moeten worden ingezet op opleiden, arbeidsmigratie en het laten werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel meer mensen moeten volgens de directeur bezig zijn met toekomstbestendige banen, zoals in de energietransitie. Administratieve en logistieke banen dreigen juist te verdwijnen door kunstmatige intelligentie. (ANP)