Roeters bestuurder bij KwadrantGroep

Roeters is de afgelopen vier jaar directeur-bestuurder geweest van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe. Deze organisatie ondersteunt ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze brengt jarenlange bestuurlijke ervaring mee in de zakelijke dienstverlening en in de zorg, aldus de Friese zorgorganisatie: “Haar kwaliteiten sluiten goed aan op de grote veranderopgave in de ouderenzorg.”

Ruth Peetoom, voorzitter van de raad van toezicht: “Mariska Roeters is een initiatiefrijke en verbindende bestuurder. Voor KwadrantGroep is de opgave voor de komende jaren samenwerking én verandering met behoud van kwaliteit om de noodzakelijke zorg in Fryslân te kunnen bieden.”